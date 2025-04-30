Постачальники показали ціни на газ у травні: скільки заплатять українці

На ринку будуть представлені дев’ять постачальників.

Постачальники газу в Україні оприлюднили ціни на газ на останній місяць весни. Річні базові пропозиції не змінилися, бо діє мораторій на підняття тарифів.

Видання "ГазПравда" пише, що на українському ринку у травні будуть представлені дев’ять постачальників, п’ять з яких пропонують і річні, і місячні тарифи.

Так, річні ціни постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. Водночас, місячні тарифи залежать від ринкових тенденцій і в травні вони коливатимуться від 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

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Слід зазначити, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обслуговує понад 98% побутових споживачів, для яких діє річна ціна 7,96 грн за кубометр.

Вартість газу для населення - Нафтогаз оприлюднив тариф на рік

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить ще на рік дію "Фіксованого тарифу". Українцям будуть постачати газ за незмінною ціною - 7,96 грн за кубометр.

Таким чином, така ціна буде актуальною ще рік - до 30 квітня 2026 року. При цьому в компанії заявили, що забезпечують газом 12,5 мільйона українських домогосподарств.

Раніше в компанії запевнили, що припинення транзиту російського газу через територію України не позначиться на цінах для населення.

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