Тариф на газ залишається незмінним до 30 квітня 2025 року.

Припинення транзиту російського газу Україною не позначиться на цінах для населення. Про це повідомили у "Нафтогазі".

"Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним – 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти.

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"З огляду на численні запити щодо змін у транзиті російського газу, запевняємо: це не позначиться на добробуті українських родин", - додали у прес-службі.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему. Як повідомили у Міністерстві енергетики, відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки і про це в установленому порядку проінформували міжнародних партнерів.

Президент Володимир Зеленський назвав припинення транзиту російського газу до Європи через українську газотранспортну систему однією з найбільших поразок Москви.

Ціни на газ у Європі зросли в перший торговий день 2025 року. Регіон готується до морозів на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну.

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