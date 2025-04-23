Компанія забезпечує газом 12,5 мільйона українських домогосподарств.

Компанія "Нафтогаз України" продовжила ще на рік дію "Фіксованого тарифу" на постачання газу для населення. До квітня 2026 року українці платитимуть 7,96 гривні за кубометр.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною - 7,96 грн за кубометр", - ідеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Таким чином, така ціна буде актуальною ще рік - до 30 квітня 2026 року. При цьому в компанії заявили, що забезпечують газом 12,5 мільйона українських домогосподарств.

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Варто нагадати, що під час війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ для населення.

Ситуація в енергосистемі - останні новини

9 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу заявив, що літній період Україна може пройти без проблем з енергопостачанням, якщо цьому сприятиме безпекова ситуація.

19 квітня народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попередив, що в Україні влітку цього року може виникнути дефіцит електроенергії у вечірні години через ремонти на енергоблоках атомних електростанцій.

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