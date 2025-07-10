Зазначається, що залишаються ризики підвищення попиту на "блакитне паливо".

Короткострокові коливання цін на газ на європейському ринку досягли найнижчого рівня за майже чотири роки. Пропозиція переважує побоювання з приводу можливого зростання попиту на "блакитне паливо" у світі.

Видання Bloomberg пише, що в четвер, 10 липня, ф'ючерси на бенчмарк трохи зросли, а 10-денний індекс волатильності залишився на рівні вересня 2021 року.

Більш високий, ніж зазвичай, імпорт скрапленого природного газу і відносно стриманий спотовий попит на паливо в Китаї стримують ціни після турбулентності в червні. Наразі Європі вдається залучати достатню кількість поставок, щоб накопичити запаси на опалювальний сезон - ці зусилля відстежують трейдери.

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Проте ризики залишаються, оскільки більша частина липня, як очікується, буде спекотнішою, ніж зазвичай, по всій Європі, що може призвести до збільшення споживання газу для задоволення збільшеного попиту на енергію для охолодження. Осередки попиту з'являються також у Північній Азії та Південній Америці.

У найбільшій економіці Європи, Німеччині, через брак вітру цього місяця очікується зростання попиту на газ і вугільну енергетику.

Ф'ючерси на найближчий місяць у Нідерландах торгувалися з підвищенням на 1,2% за ціною 34,73 євро за мегават-годину.

Ціни на газ в Україні - останні новини

Вартість реалізації газу в Україні в червні 2025 року зросла на 11,9% порівняно з травнем. "Блакитне паливо" досягло позначки 17354 гривні за 1000 кубометрів. Зазначається, що вартість продажу газу зросла вперше за два місяці.

За даними аналітиків Expro, Україна в першій половині 2025 року збільшила імпорт "блакитного палива" в 12 разів порівняно з 2024 роком - до майже 2,1 мільярда кубометрів. Запаси газу в газосховищах, станом на 28 червня, перевищили 8 мільярдів кубометрів.

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