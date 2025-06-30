Газ на липень подорожчав: які тарифи для українців встановили постачальники

Зазначається, що ринкова вартість "блакитного палива" перевищила 30 гривень за кубометр.

Українські постачальники газу оприлюднили ціни на другий місяць літа. Річні базові пропозиції не змінилися через мораторій, а от місячна ціна зросла.

За даними порталу "ГазПрада", у липні ринкова вартість "блакитного палива" перевищила 30 гривень за кубометр. Так, у липні місячна ціна коливатиметься від 8,46 до 30,55 грн за кубометр, що майже на 5 гривень більше, ніж у червні.

При цьому базовими в Україні є річні тарифи, які перебувають у межах від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

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Варто зазначити, що на ринку присутні дев'ять постачальників, п'ять із яких пропонують і річні, і місячні тарифи.

Водночас понад 98% побутових споживачів газу, а це понад 12 мільйонів домогосподарств, обслуговує компанія "Нафтогаз України", яка встановила тариф на рівні 7,96 грн за кубометр. У зв'язку з цим попри зростання місячних тарифів вартість газу для переважної більшості українських споживачів не зміниться.

Ціни на газ в Україні - останні новини

18 червня ціни на газ на українському ринку різко зросли до понад 31 550 гривень за тисячу кубометрів, що є найвищим показником за останні 2,5 року. При цьому деякі продавці пропонували за "блакитне паливо" 32 тисячі гривень за тисячу кубів і більше.

Зазначається, що з початку червня газ в Україні подорожчав на 26%, а з початку травня - в 1,6 раза.

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