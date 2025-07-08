"Блакитне паливо" продають майже на 5 тисяч гривень дорожче, ніж минулого року.

Вартість реалізації газу в Україні у червні 2025 року зросла на 11,9% у порівнянні з травнем. "Блакитне паливо" досягло позначки 17354 гривні за 1000 кубометрів, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що вартість продажу газу зросла вперше за два місяці. При цьому ціни значно вищі, ніж у червні минулого року (12563 гривні за 1000 кубометрів).

Ціни в Європі

Ціни на газ у Європі 8 липня, за даними біржі ICE, знизилися і становлять близько 425 доларів за тисячу кубометрів (17,8 тисячі гривень). У середині червня газ у Європі подорожчав до 500 доларів через ірансько-ізраїльську війну.

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Тарифи на газ для населення

Вартість газу для населення залишається без змін. НАК "Нафтогаз України" ще на рік продовжив дію фіксованої ціни на газ для населення – 7,96 гривні за кубометр.

При цьому у липні ринкова вартість "блакитного палива" в Україні перевищила 30 гривень за кубометр.

Разом з тим, у листі про наміри до МВФ, українська влада допустила перегляд комунальних тарифів після завершення бойових дій.

Закупівля газу

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачано в сховища України, - це 4,6 млрд кубометрів. Він переконаний, що газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.

За даними аналітиків Expro, Україна у першій половині 2025 року збільшила імпорт "блакитного палива" у 12 разів у порівнянні з 2024 роком – до майже 2,1 мільярда кубометрів. Запаси газу у газосховищах, станом на 28 червня, перевищили 8 мільярдів кубометрів. Разом з тим, в них зберігається на майже 20% газу менше ніж минулого року.

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