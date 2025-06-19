Вартість газу для населення залишається фіксованою.

Ціни на газ на українському ринку в середу, 18 червня, різко зросли до понад 31 550 гривень за тисячу кубометрів, що є найвищим показником за останні 2,5 роки, повідомляє Expro.

У середу газ торгувався у діапазоні 31 200 – 31 900 грн за тисячу кубометрів. При цьому деякі продавці пропонували за "блакитне паливо" 32 тисячі гривень за тисячу кубів і більше.

Видання зазначає, що з початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня – в 1,6 разів.

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"В останні дні темпи зростання цін на газ прискорилися. Якщо на початку тижня на ринку можна було придбати газ дешевше 30 тисяч гривень за 1000 кубів, то вже у середу вартість ресурсу перевищувала 31 500 гривень за 1000 кубометрів", - говорять у виданні.

Головною причиною подорожчання газу в Україні є зростання його вартості у Європі на фоні геополітичних ризиків, передусім війни Ізраїлю та Ірану, яка може вплинули на глобальні постачання та попит на скраплений газ. Також на внутрішні ціни на "блакитне паливо" впливає високий попит на нього.

"Промислові споживачі активно купують природний газ як на наступний місяць, так і створюючи запаси на осінь-зиму. Помітними покупцями на українському ринку є і державні компанії, як ТОВ "Оператор ГТС України" та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", - зазначається у публікації.

Варто зазначити, що йдеться виключно про ціни на газ для промислових споживачів та бізнесу. Населення, виробники тепла та електроенергії і надалі отримують газ від НАК "Нафтогаз України" за регульованою ціною, відповідно до постанови уряду.

Ціни на газ - останні новини

Ціни на газ у Європі зростають шостий день поспіль. "Блакитне паливо" дорожчає, бо конфлікт між Ізраїлем та Іраном викликає побоювання з приводу судноплавства через Ормузьку протоку.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що ціни на продукти в Україні можуть підскочити через зростання цін на газ. Останнє є, зокрема наслідком ірано-ізраїльського протистояння.

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