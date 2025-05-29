Окрім НАК "Нафтогаз України", "блакитне паливо" пропонують ще вісім постачальників.

Постачальники газу в Україні оприлюднили ціни на газ на перший місяць літа. Річні базові пропозиції і вартість "блакитного палива" для населення не змінилися, оскільки діє мораторій на підвищення тарифів

Як повідомляє "Газправда", у червні на українському ринку і надалі будуть представлені дев’ять постачальників, п’ять з яких пропонують і річні, і місячні тарифи. Річні ціни постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. Водночас, місячні тарифи залежать від ринкових тенденцій, і у червні вони коливатимуться від 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Слід зауважити, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обслуговує понад 98% побутових споживачів, для яких діє річна ціна 7,96 грн за кубометр. "Блакитне паливо" за такою ціною українці отримуватимуть до 30 квітня 2026 року, якщо не буде ухвалено рішення про продовження дії мораторію. За даними "Нафтогазу", компанія обслуговує 12,5 мільйонів домогосподарств.

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Ціни на газ для населення

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці квітня НАК "Нафтогаз України" продовжив дію "Фіксованого тарифу" на постачання газу для населення ще на один рік.

Нинішня вартість "блакитного палива" для побутових споживачів, як з’ясувала парламентська тимчасова слідча комісія, дозволяє НАК "Нафтогаз", бути прибутковим.

Згідно з даними фінансового звіту АТ "Укргазвидобування", за перше півріччя 2024 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 12,5 мільярдів гривень, що значно перевищує показник за аналогічний період 2023 року

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