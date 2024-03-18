У 2024 році мали місце 15 атак українських БПЛА на 13 нафтопереробних заводів, що знаходяться у дев'яти регіонах Росії.

Ціни на природний газ у Європі зростають вже четвертий день поспіль, що обумовлено як обмеженнями поставок із заводу СПГ у американському Фріпорті, так і ударами українських БПЛА по території РФ. Такі висновки робить видання Bloomberg.

У понеділок котирування ф'ючерсів підскочили на 7,7%, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком із 3 січня. Ціни зросли після падіння на 30% з початку року, оскільки трейдери заздалегідь починають зосереджуватися на факторах, що вплинуть на поповнення газових сховищ напередодні наступної зими.

"Фріпорт та українськи атаки на російську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, є основними рушійними силами", – підтверджує висновки Bloomberg голова відділу сировинної стратегії Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.

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Україна атакує російську інфраструктуру - головні новини

За даними The Insider, цього року Україна провела 15 атак БПЛА на 13 нафтопереробних заводів у 9 регіонах Росії. Атаковані заводи мають загальну встановлену потужність на рівні 178 млн т на рік, однак суттєвих пошкоджень зазнали лише вісім НПЗ, сукупна встановлена потужністю яких становить 83 млн т на рік.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, знищення російських НПЗ може зашкодити як військовим спроможностям Москви, так і її цивільному сектору. При цьому ситуація з паливом у Росії може стати критичною.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомив, що за атаками на російські нафтопереробні заводи стоїть СБУ.

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