В Євросоюзі також вказали на суттєве зниження цін на газ.

Євросоюз вжив заходів для стабілізації внутрішнього ринку та скоротив імпорт російського газу на 71% з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це під час прес-конференції у Брюсселі заявила єврокомісар Кадрі Сімсон, повідомляє "Укрінформ".

"Європа сьогодні є стабільною, програма RePowerEU протягом двох років принесла свої результати. Торік на російський газ припадали 15% загального обсягу від імпорту газу, у порівнянні із 24% у 2022 році та 45% за рік до початку війни. Імпорт газу з Росії до ЄС зменшився на 71% з 2021 року. Ціни суттєво знизилися, і перебувають на відносно стабільному рівні. Минулого тижня вони становили 25 євро за мегават/год – і це той рівень який існував до початку війни", – зазначила єврокомісар.

За її словами, країни ЄС впевнено підходять до завершення опалювального сезону із заповненням газових сховищ на 62%. За оцінками, до початку нового циклу закачування газу цей показник становитиме 45-55%. Нині ЄС може покладатися на цілу низку надійних постачальників, головними серед яких залишаються Норвегія і США.

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"Ми обговорили також важливість зменшення попиту на газ. Міністри дійшли згоди навколо рекомендацій Єврокомісії продовжити практику скорочення споживання газу на 15% протягом наступного року. На цей час заходи економії дозволили заощадити до 18% від рівня споживання у 2022 році", – вказала Сімсон.

Вона додала, що міністри ЄС обговорили можливість подальшого скорочення імпорту скрапленого російського газу, але поки не дійшли згоди в цьому питанні. Так, з погляду обсягів, імпорт російського LNG залишається стабільним. Минулого року він становив 18 мільйонів кубометрів, які були імпортовані європейськими компаніями.

Транзит російського газу

У 2024 році закінчується дія чотирьохрічного контракту на транзит російського газу в ЄС територією України. У січні Україна заперечила перегляд угоди з Росією про транзит газу.

Однак уже у березні 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова продовжити транзит російського газу через свою ГТС за умови ініціативи з боку країн Євросоюзу. У той же час про продовження чинного контракту з "Газпромом" або підписання нового мова не йде.

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