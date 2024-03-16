Спецслужба "продовжує реалізацію своєї стратегії підриву економічного потенціалу Російської Федерації".

За атакою на російські нафтопереробні заводи стоїть Служба безпеки України. Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела в українських правоохоронних органах.

Там зазначили, що напади на російські НПЗ "принесли результати".

"СБУ продовжує реалізацію своєї стратегії підриву економічного потенціалу Російської Федерації, що дозволяє їй вести війну в Україні", - зазначило джерело.

Як відомо, Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи в Самарській області належать російському державному нафтовому гіганту "Роснефть".

Атака на НПЗ в Росії 16 березня

В СБУ оцінили результати нічної атаки на три НПЗ в Росії. Там зазначили, що атака виявилася "результативною".

Як сказали кореспонденту УНІАН обізнані джерела у правоохоронних органах, "кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ".

Зазначається, що дрони атакували три нафтопереробні заводи "Роснєфті" в Самарській області. Мова йде про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Сумарно ці підприємства переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, що становить майже 10% всієї нафтопереробної промисловості країни-агресора.

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