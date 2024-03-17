За словами Мусієнка, знищення нафтопереробних заводів може зашкодити як військовим спроможностям Кремля, так і цивільному сектору.

Сили оборони продовжують знищувати російські нафтопереробні заводи, що може спричинити критичну ситуацію з паливом в середині РФ, заявив в ефірі телемарафону Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.

"Якщо продовжиться ця робота, ситуація з паливом у РФ може стати критичною. Військові потреби у РФ зараз йдуть у пріоритеті й тому вони готові створити дефіцит навіть для цивільних потреб на певній місцевості, але для військових потреб це має йти. Але якщо така тенденція продовжуватиметься, то військових це торкнеться безпосередньо", – каже Мусієнко.

На запитання, як саме це вплине на бойові дії, експерт відповідає: "Не всюди вони атакують зі значною кількістю техніки, використовують більше піхоту, артилерію. Але їх також треба підвозити, їх так саме треба транспортувати на фронт. Якщо такі тенденції будуть продовжуватися, а я впевнений, що будуть, то військових це торкнеться особисто".

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Крім того, він зазначив, що знищення російських НПЗ у купі з двома іншими факторами можуть спричинити економічну кризу та колапс у Росії.

"Перше – це дефіцит нафтопродуктів, зокрема й на складах для військових потреб. Друге – це дефіцит для сільськогосподарських потреб. І третє – зменшення експортних можливостей, коли все йтиме виключно на внутрішній ринок. Це призведе до зростання цін на паливо і, відповідно, всі інші товари. Це призведе до загальнодержавної кризи й саме це ставиться за мету – створити колапс для РФ, щоб вони відчули наслідки початку цієї війни", – пояснює Мусієнко.

Експерт також пояснив, у чому причина настільки успішних операцій Сил оборони України проти російських НПЗ: "У них дуже багато об'єктів, які потрібно захищати. Частину ППО перетягнули в новостворений Ленінградський округ, велика кількість засобів на окупованих територіях і особливо в Криму. Крім того, вони прикривають військові об'єкти. На відео з відкритих джерел чути, що вони намагаються збивати дрони зі стрілецької зброї і це все прикриття. Крім того, атаки плануються, враховуючи фактори наявності ППО".

Знищення російських НПЗ: що треба знати

Напередодні стало відомо, що Сили оборони атакували черговий нафтопереробний завод у Росії. Цього разу ціллю безпілотників став НПЗ у Краснодарському краї.

Днем раніше палали нафтопереробні заводи у Самарській області - Сизранський та Новокуйбишевський. Перед цим, Сили оборони вразили ще один завод у Калузькій області.

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

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