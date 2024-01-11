Відзначається, що європейські країни на даний момент мають найвищий рівень запасів газу.

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з серпня. Трейдери роблять ставку на те, що величезні запаси газу на континенті дозволять пережити зиму попри те, що в регіон прийшли сильні морози.

Видання Financial Times пише, що еталонна ціна на газ TTF досягла п'ятимісячного мінімуму в Амстердамі на початку січня, оскільки інвестори все більше впевнені в тому, що газові запаси ЄС дозволять їм протриматися до більш теплої погоди навесні і далі.

Еталонна ціна на Міжконтинентальній біржі впала майже на 10% в порівнянні з закриттям попереднього тижня, не піддавшись впливу холодів після невеликого зростання в середу до 31,19 євро за мегават-годину. Ця ціна значно нижча, ніж у той самий період рік тому, коли вона становила близько 70 євро за мегават-годину.

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"Сказати, що зима на газовому ринку закінчилася, було б не надто сміливою заявою, але сховища переповнені", - сказав один з газових трейдерів.

Інший трейдер сказав, що деякі вже почали звертати свою увагу на наступну зиму.

Рівень запасів газу в Європі став предметом пильної уваги трейдерів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку скорочення трубопровідних поставок, на які історично покладався цей блок. У відповідь на це ЄС збільшив запаси газу на зиму, розмістивши частину надлишкових закупівель на Україні.

Попри постійні попередження Міжнародного енергетичного агентства про те, що Європі буде важко поповнити свої запаси, регіон опинився в комфортному положенні протягом декількох зим поспіль.

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, станом на понеділок запаси газу в сховищах ЄС були заповнені на 83%, що є другим за величиною показником для цього часу, принаймні, з 2011 року.

"Споживання газу залишається значно нижче нормального рівня, що в поєднанні зі здоровими поставками СПГ і трубопровідного газу означає, що запаси в сховищах вже другий рік поспіль набагато вище норми для цієї пори року", - сказав Тому Марцек-Мансер, глава відділу газової аналітики консалтингової компанії ICIS.

Високий рівень запасів пояснюється м'якою погодою взимку, а високий імпорт зрідженого природного газу минулого літа також допоміг поповнити сховища ЄС безпрецедентними темпами. За даними компанії Kpler, у 2023 році країни ЄС імпортують майже 100 млн тонн СПГ, що на 5% більше, ніж у рекордному 2022 році.

"Це не тільки допомагає знизити ризик виникнення будь-яких потрясінь, пов'язаних з пропозицією або попитом, в решту зими, але і означає, що влітку буде менше додаткового попиту на поповнення резервуарів", - говорить Марцек-Мансер.

Більш того, очікується, що похолодання в Європі не триватиме довго: за даними американської компанії DTN, наступного тижня "в більшій частині континентальної Європи буде тепліше звичайного".

Якщо в Європі не буде екстремально холодної погоди до кінця зими, то, на думку газових трейдерів, сховища ЄС можуть бути заповнені на 50-55% до кінця березня, який вважається завершенням зимового газового сезону. Цей показник можна порівняти з рекордно високими рівнями, що спостерігалися в блоці в минулому році.

Зазвичай Європа використовує шість місяців з початку квітня для поповнення запасів. Протягом п'яти років до 2023 року ЄС розпочинав сезон поповнення запасів з резервуарами, заповненими в середньому на 41%.

Європейська комісія поставила за мету заповнити сховища на 45% в середньому по блоку до 1 лютого 2024 року, але заявила, що країни-члени повинні "прагнути до досягнення" 55%.

Однак ціни на газ все ще залишаються високими в порівнянні з рівнем цін до вторгнення в Україну, а попит з боку великих споживачів, таких як виробники, знижується і уповільнює економічне виробництво. За даними ICIS, попит на промисловий газ в 12 європейських країнах, включно з Великобританію, в період з 2017 по 2021 рік був на 23,5% нижче середнього рівня.

"Завжди є "але", - каже Марко Заальфранк, керівник відділу торгових операцій у континентальній Європі енергетичної групи Axpo. "Якщо лютий і березень виявляться набагато холоднішими, ніж очікувалося, то все одно може виявитися, що ми опинимося на рівні нижче середнього в період з 2019 по 2023 рік".

У зв'язку з різким скороченням трубопровідних поставок з Росії ЄС і Великобританія тепер в значній мірі залежать від імпорту СПГ з таких країн, як США. Здатність ЄС протистояти скороченню запасів газу в найближчі зими буде залежати від того, чи зможе він забезпечити достатню кількість СПГ в літні місяці на ринку, оскільки країни конкурують за поставки з Азією.

"Європа позбулася гнучких поставок газу, таких як внутрішній видобуток в Гронінгені і російський Трубопровідний газ", - сказав Заальфранк.

Європейські ціни на газ "будуть реагувати швидше і сильніше, ніж у минулому" через втрату цих гнучких поставок і необхідність залучати в Європу вантажі СПГ.

Ситуація з газом - останні новини

Європейські компанії прискорили відбір природного газу з України у зимові місяці, зменшуючи ймовірність того, що континент постраждає від чергової енергетичної кризи, зокрема, зростання цін на газ.

До війни "Газпром" забезпечував близько 60% споживання газу в Німеччині. З тих пір ціни впали в 10 разів, а Німеччина навчилася обходитися без російського газу. Тепер 60% споживання забезпечує Норвегія.

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