Найпотужнішу свердловину було запущено в квітні 2023 року.

АТ "Укргазвидобування" збільшило видобуток товарного газу для країни. Вперше за історію видобуток від нових введених свердловин перевищив 1 млрд куб. м за рік.

Було введено в експлуатацію 86 нових свердловин, з них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м, що є абсолютним рекордом за останні понад 20 років. Про це на своєму сайті повідомила прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що найпотужнішу свердловину запущено в квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

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В держкомпанії зазначили, що такого результату вдалося досягти за рахунок застосування нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах. Також активного розбурювали нові родовища, модернізували інфраструктуру і т. д.

Видобуток та зберігання газу в Україні

Напередодні зими Україна запустила дві потужні газові свердловини, які разом дають майже 500 тисяч кубометрів газу на добу. Одна зі свердловин – розвідувальна, розміщена на нещодавно відкритому родовищі. Інша – експлуатаційна, на родовищі, якому понад 50 років.

Раніше УНІАН писав, що Україна врятувала ЄС від енергетичної кризи та високих цін на газ. Європейські компанії прискорили відбір природного газу з України в зимові місяці, зменшуючи ймовірність того, що континент постраждає від чергової енергетичної кризи, зокрема росту цін на газ.

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