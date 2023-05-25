Станом на 13:07 за Києвом вартість газу становила $290,97 за 1 тис. куб. м.

У Європі біржові ціни на газ опустилися нижче $300 за 1 тис. куб. м. Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах на 10:25 за Києвом знизилася до $297,06 за 1 тис. куб. м, або €26,8 за МВт•год.

Як повідомляє Profinance, це сталося вперше з 20 травня 2021 року. Станом на 13:07 за Києвом вартість газу становила $290,97 за 1 тис. куб. м.

Ціни на газ в Європі знизилися до рівня червня 2021 року на тлі надлишку пропозиції і прогнозів спекотного літа. Вони скорочувалися через велику пропозицію СПГ, високі запаси і падіння попиту на газ на континенті. Додатковими факторами, що підштовхнули ціни до зниження, могли стати перші спільні тендери із закупівлі газу країнами ЄС.

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До середини січня 2023 року на тлі аномально теплої зими в європейських країнах і високої заповненості газових сховищ, біржові ціни на газ в Європі впали на 25%.

Станом на початок квітня 2023 року сховища Євросоюзу були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року.

Станом на 6 травня 2023 року ціни на газ в Європі впали до рівня липня 2021 року.

15 травня 2023 року європейські ціни на газ знизилися до найнижчого рівня з літа 2021 року.

Станом на 18 травня 2023 року вартість газу в Європі вперше за два роки опустилася нижче $350 за 1 тис.куб. біржові ціни на газ в ході торгів знижувалися на 3%.

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