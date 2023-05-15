На фоні падіння цін зростає інтерес до зберігання газу в українських сховищах.

Європейські ціни на газ, які минулого року в цей період сягали позначки у 100 євро за мегават-годину, знизились до 35 євро за МВт-год, або 398 дол. за тис. куб. м - найнижчого рівня з літа 2021 року.

Як повідомляє "Оператор ГТС України", падінню ціни на газ у ЄС сприяють кілька факторів, серед яких високий рівень заповнення газових сховищ (понад 62%) і рекордні обсяги надходжень скрапленого природного газу.

Зазначається, що згідно з прогнозами експертів галузі, за нинішніх темпів закачування газу до сховищ, цільовий показник у 90% буде досягнуто вже наприкінці серпня або на початку вересня, хоча це значною мірою залежатиме від подальшого доступу до ресурсу.

Відео дня

Проте вільних потужностей для бронювання у європейських газових сховищах обмаль. У той же час контракти на газ на січень-лютий 2024 року торгуються за ціною близько 60 євро за МВт/год. Тобто зараз в учасників ринку є можливість придбати ресурс за комерційно привабливою ціною для його реалізації у І кварталі 2024 року, але немає можливості забезпечити його зберігання.

В компанії вважають, що рішення проблеми дефіциту вільних потужностей полягає у зберіганні газу в українських сховищах.

"Інтерес європейських трейдерів до української газової інфраструктури зростає з огляду на рекордний сезонний спред. Замовники послуг вже почали бронювати гарантовані потужності на ІІІ квартал 2023 року", - цитує прес-служба гендиректора ОГТСУ Дмитра Липпу.

Він зазначив, що так українські сховища та ГТС можуть сприяти інтеграції наших газових ринків і зміцненню енергобезпеки регіону.

Ситуація з газом

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, на початок квітня сховища Євросоюзу були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року. Це стало результатом активної роботи ЄС з протистояння російського газового шантажу.

7 квітня оператор українських газових сховищ - компанія "Укртрансгаз" отримала сертифікацію європейського стандарту.

Сертифікація компанії як оператора газосховищ сприятиме максимальному використанню європейськими компаніями потужностей українських підземних сховищ газу, що своєю чергою дозволить посилити енергетичну безпеку всієї Європи.

Україна має одні з найбільших ПСГ на континенті, які дозволяють зберігати понад 30 млрд кубів газу. Але наразі вони заповнені менш ніж на половину.

Станом на 6 травня 2023 року ціни на газ в Європі впали до рівня липня 2021 року. Ринок повернувся в ту точку, де Путін почав газовий шантаж Європи перед нападом на Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: