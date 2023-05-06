Ринок повернувся в ту точку, де Путін почав газовий шантаж Європи перед нападом на Україну.

Ціна на газ в Європі знизилася до найнижчого рівня з липня 2021 року, коли Росія цілеспрямовано запустила енергетичну кризу на континенті. Про це пише Financial Times.

"У п'ятницю Європейський бенчмарк TTF досяг мінімуму в 35,2 євро за мегават-годину – рівня, який останній раз спостерігався в липні 2021 року, коли Росія вперше почала перекривати поставки енергоносіїв до Європи напередодні свого вторгнення в Україну", – пише видання.

Нинішня ціна майже в 10 разів нижче пікових значень, досягнутих минулого літа. Тоді Росія різко скоротила поставки газу в ЄС, через що бенчмарк TTF торгувався на рівні 340 євро за мегаватгодину.

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Зниження цін на газ видання пояснять успішним проходженням зимового сезону (вже зараз сховища заповнені на 60%), поставками газу з альтернативних (не з Росії) джерел і нарощуванням сектора відновлюваної енергетики.

Проте, нинішні ціни на газ все ще досить високі в порівнянні з докризовим 2019 роком, коли TTF в середньому становив менше 15 євро.

Ситуація на енергоринку Європи-останні новини

Наприкінці квітня Європейський союз розпочав процес формування так званого пулу покупців природного газу і об'єднання їх з продавцями. Завдання такого об'єднання-уникнути великих стрибків цін, які потрясли енергетичні ринки в минулому році.

Видання Bloomberg з'ясувало, що російська нафта продовжує живити європейську економіку. Вона потрапляє в ЄС у вигляді готових нафтопродуктів, які з російської нафти виробляють Індійські нафтопереробні заводи.

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