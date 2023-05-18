Зниження цін відбулося на тлі аномально теплої зими в європейських країнах та високої заповненості газових сховищ.

Вартість газу в Європі вперше за два роки опустилася нижче $350 за 1 тис.куб. біржові ціни на газ в ході торгів знижувалися на 3%.

Як випливає з даних біржі ICE Futures, станом на 10:44 за Києвом ціна ф'ючерсів за індексом ttf знижувалася на 1,91%, до $348 за 1 тис.куб. Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня. Тоді вартість газу склала $ 357,8 за 1 тис. куб.

Ситуація з газом

Ціни на газ в Європі стали знижуватися на початку 2023 року. До середини січня біржові ціни на газ в Європі впали на 25%. Зниження цін відбулося на тлі аномально теплої зими в європейських країнах і високої заповненості газових сховищ.

Відео дня

Станом на початок квітня 2023 року сховища Євросоюзу були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року.

Станом на 6 травня 2023 року ціни на газ в Європі впали до рівня липня 2021 року. Ринок повернувся в ту точку, де Путін почав газовий шантаж Європи перед нападом на Україну.

15 травня 2023 року європейські ціни на газ, які торік в цей період досягали позначки в 100 євро за мегават-годину, знизилися до 35 євро за МВт-год, або 398 дол. за тис. куб. м - найнижчого рівня з літа 2021 року.

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