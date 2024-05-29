Аналітики очікують на добровільне скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Ціни на сиру нафту зросли на азіатських торгах у середу через очікування, що основні гравці продовжать скорочувати видобуток і що споживання палива буде зростати з початком пікового літнього сезону попиту. Про це пише Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту Brent зросли на 18 центів, або 0,2%, до 84,40 дол за барель станом на 06:30 GMT. У той же час липневі ф'ючерси на американську West Texas Intermediate піднялися на 28 центів, або 0,3%, до 80,11 дол. Зауважимо, що обидва показника зросли більш ніж на 1% днем раніше.

Оптимізм у ринки вселили сподівання на те, що ОПЕК+ продовжить скорочувати видобуток. Аналітики розглядають такий крок як узгоджену спробу стабілізувати ціни та відновити баланс на ринку нафти.

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"‎Крім того, початок літнього сезону подорожей в США стимулює сезонне зростання споживання і зазвичай сприяє позитивній динаміці цін на нафту"‎, – говорить засновниця дослідницької фірми SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

"Попередні дані свідчать про те, що відносно велика кількість поїздок у відпустку в США була здійснена на свято Дня пам’яті, який є традиційним початком автомобільного сезону. Авіаперевезення також залишались на високому рівні", – каже стратег ANZ Bank Деніел Хайнс.

Певну підтримку цін забезпечив і новий етап бойових дій у Секторі Газа та побоювання відносно подальшої ескалації.

Нафтовий ринок – останні новини

Раніше, нагадаємо, повідомлялось, що експорт нафти з Росії знизився до двомісячного мінімуму.

Втім, це навряд чи суттєво вдарить по економіці РФ, адже за підсумками квітня Росія залишилась найбільшим постачальником нафти в Індію. Більше того, експерти з'ясували, що постачання російської нафти в Індію у минулому місяці зросло до дев'ятимісячного максимуму.

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