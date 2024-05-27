Зазначається, що трейдери готуються до літнього сезону.

Ціни на нафту стабілізувалися після найбільшого тижневого падіння за останній місяць. Затишшя зафіксовано на тлі очікувань зустрічі ОПЕК+ перед літнім сезоном водіння.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent трималися вище за позначку 82 долари за барель після падіння на 2,2% минулого тижня і досягнення мінімуму з початку лютого, а West Texas Intermediate перебував у районі 78 доларів.

Активність трейдерів дуже низька, адже у Великій Британії та США тривалі вихідні з нагоди Дня пам'яті, що дає старт літньому сезону водіння. За даними Американської автомобільної асоціації, кількість людей, які, як очікується, полетять цими вихідними, може бути найвищою майже за 20 років.

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"Минулого тижня ми спостерігали дуже високий попит у США напередодні довгих вихідних з нагоди Дня пам'яті", - сказав Джованні Стауново, стратег із сировинних товарів з UBS Group AG. "Рекордна активність авіарейсів і високий попит на бензин мають надати деяку підтримку цінам на нафту".

Ціни на нафту Brent зросли приблизно на 7% цього року через геополітичні ризики і скорочення видобутку ОПЕК+ на 2 мільйони барелів на день. Проте ф'ючерси впали з середини квітня, оскільки побоювання, що конфлікт на Близькому Сході пошириться і порушить потоки нафти, ослабли.

Ціни на нафту - останні новини

17 травня ціни на нафту зросли, причому еталонний сорт Brent уперше за три тижні завершив тиждень зростанням. Серед причин експерти назвали загальне поліпшення світового попиту на нафту, що було зумовлено, зокрема, скороченням запасів нафти в США.

Тижнем раніше повідомлялося, що ціни на нафту сягнули тижневого максимуму через занепокоєння щодо ескалації в секторі Гази.

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