У квітні Росія продовжувала залишатися найбільшим постачальником нафти в Індію.

Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до дев'ятимісячного максимуму після того, як відновилися поставки на танкерах, які не підпадають під санкції і які експлуатує російський "Совкомфлот". Про це повідомляє Reuters.

У квітні, першому місяці 2024/25 фінансового року, індійські нафтопереробники відвантажували приблизно 1,8 млн барелів російської нафти на добу, що приблизно на 8,2% більше, ніж у попередньому місяці.

Це збільшило частку РФ в Індії приблизно до 38% (у попередньому місяці вона становила 32%). Загалом, минулого місяця Індія імпортувала 4,8 млн барелів нафти на добу, що на 6,5% менше, ніж у березні, і трохи вище, ніж у квітні минулого року.

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Наразі РФ продовжує залишатися головним постачальником нафти в Індію, за нею йдуть Саудівська Аравія і Ірак. Збільшення закупівель російської нафти призвело до зменшення постачань індійським нафтопереробникам іракської та саудівської нафти.

Росія, Індія та нафта – що треба знати

На початку березня минулого року РФ стала провідним постачальником нафти до Індії: тільки за перші п'ять місяців 2023-го азіатська країна імпортувала 37 млн т російської нафти. Цей показник виявився майже в 11 разів більшим, ніж за аналогічний період 2022 року.

Ближче до нового року нафтова "дружба" почала тріщати по швах. У лютому повідомлялось, що Нью-Делі два місяця поспіль скорочував закупівлі російського "чорного золота". Головною причиною цього експерти називали побоювання санкцій США. Однак навесні 2024-го динаміка почала мінятись. Індія знову стала приймати російські танкери з нафтою.

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