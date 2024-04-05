Ціни на "чорне золото" продовжують зростати на тлі побоювань щодо посилення напруженості на Близькому Сході.

Уперше з жовтня 2023 року ціни на нафту Brent піднялися вище 90 доларів через геополітичну напруженість та скорочення видобутку.

Як повідомляє Reuters, ціна нафти Brent піднялася на 59 центів, або 0,7%, до 91,24 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate у США коштувала 87,02 долара за барель, що на 43 центи або 0,5% більше. Обидва показники встановилися на найвищому рівні з жовтня минулого року.

"Ціни на нафту, схоже, будуть зростати в короткостроковій перспективі, оскільки до більш позитивного економічного фону додається постійна обмеженість пропозиції та зростання геополітичних ризиків", - відмітили аналітики ANZ Деніел Хайнс і Соні Кумарі.

Як зазначає видання, нафта зросла на фоні обіцянок від третьої за величиною виробника ОПЕК Ірану помститися Ізраїлю за атаку, в результаті якої загинули високопоставлені іранські військові. Ізраїль не взяв на себе відповідальність за напад на посольство Ірану в Сирії в понеділок.

Нафта - останні новини

Наприкінці лютого повідомлялося, що загальний експорт російської нафти зріс до найвищого рівня за попередні чотири місяці.

4 квітня представник НАТО розповів журналістам, що більше 15% нафтопереробних потужностей РФ могло бути виведено з ладу атаками українських безпілотників.

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