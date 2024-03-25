Ще одним фактором зростання стали розвіяні надії на припинення вогню на Близькому Сході.

Ціни на нафту на початку тижня пішли в гору, оскільки з'явилися побоювання щодо скорочення світової пропозиції на тлі ескалації світових конфліктів, зокрема ударів України по російським НПЗ. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 0,52 дол. до 85,95 дол. за барель. У свою чергу, ф'ючерси на американську нафту показали зростання на 0,55 дол. до 81,18 дол. за барель.

"Ескалація геополітичної напруженості у поєднанні із зростанням кількості нападів на енергетичні об'єкти в Росії та Україні, а також послаблення надій на припинення вогню на Близькому Сході викликали стурбованість з приводу світових постачань нафти", – заявив Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, яка є підрозділом Nissan Secures.

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Між тим, на минулому тижні кількість нафтових бурових установок в Сполучених Штатах зменшилась на одну до 509. Це свідчить, що у майбутньому може мати місце зниження пропозиції.

Росія атакує українську енергетику

Нагадаємо, 22 березня Росія здійснила одну з найбільших атак на українську енергетику за два роки повномасштабної війни. Окупанти обстріляли Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одеську область та інші частини країни.

В ході атаки було виведено з ладу Дніпровську ГЕС, яка є п'ятим ступенем нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Ударом було зруйновано другий енергоблок; сталося забруднення ґрунту та витік нафтопродуктів у Дніпро.

В результаті атаки в деяких регіонах Україні знову почалися перебої зі світлом: зараз енергетики активно працюють над тим, щоб відновити електропостачання. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, дефіциту потужностей немає і не прогнозується.

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