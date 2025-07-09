США можуть знизити видобуток нафти через її здешевлення.

Ціни на нафту в середу, 9 липня, знизилися після зростання до двотижневих максимумів протягом попереднього дня, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 7 центів, до 70 доларів за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 8 центів, до 68,25 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп продовжив митну паузу до 1 серпня, заявивши, що "жодних продовжень більше не буде". Журналісти зазначають, що ця відстрочка дала певну надію основним американським торговельним партнерам - Японії, Південній Кореї та Європейському Союзу - на те, що домовленості щодо послаблення мит все ще можуть бути досягнуті.

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При цьому Трамп додав, що запровадить 50% мита на імпортну мідь і незабаром введе мита на напівпровідники і фармацевтичні препарати.

Сприяє здешевленню нафти і очікуване зростання запасів у США. Дані з галузевих джерел свідчать про можливе зростання запасів сирої нафти в США приблизно на 7,1 млн барелів, хоча запаси нафтопродуктів були нижчими.

"Дані від Американського інституту нафти були "ведмежими" для нафти (сприяли зниженню цін на "чорне золото", - УНІАН)", - зазначили аналітики ING у своїй записці для клієнтів, додавши, що "зміни в запасах нафтопродуктів були більш конструктивними".

Разом з тим, Управління енергетичної інформації США прогнозує, що у 2025 році Америка видобуватиме менше нафти, ніж очікувалося раніше, оскільки зниження цін на неї змусило американських виробників сповільнити активність цього року. Прогнозується, що найбільший у світі виробник у 2025 році видобуватиме 13,37 мільйона барелів нафти на добу, тоді як ще минулого місяця прогнозувалося 13,42 мільйона барелів на добу.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту 8 липня знизилися на тлі невизначеності з митами Трампа та нове збільшення видобутку нафти з 1 серпня, розмір якого перевищив очікування ринку.

Президент США Дональд Трамп почав повідомляти торговельним партнерам, серед яких були великі постачальники - Південна Корея і Японія, а також більш дрібні експортери - Сербія, Таїланд і Туніс, що підвищені мита почнуть діяти з 1 серпня. Він додав, що більше не буде жодних відстрочок. Раніше Трамп зазначав, що повідомить про розмір нових мит партнерам до 9 липня.

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