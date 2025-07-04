Вже в п'ятницю можуть розіслати більше десяти листів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже сьогодні Вашингтон може надіслати листи країнам, які не уклали торговельну угоду зі США, із зазначенням розміру мита. Про це повідомляє The Washington Times.

Розмовляючи з журналістами перед посадкою на борт літака Air Force One Трамп заявив в четвер, що є "‎кілька інших угод "‎, які розглядає адміністрація, але всі інші отримають листи, починаючи з "‎можливо, завтрашнього дня"‎.

"Я схиляюся до того, щоб надіслати листа і сказати, яке мито вони будуть платити. Це набагато простіше. У нас понад 170 країн, і скільки угод ви можете укласти?", - заявив Дональд Трамп.

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Він додав, що планують надсилати приблизно по 10-12 листів на день. Країни повинні будуть почати платити з першого серпня.

"Я думаю, що до дев'ятого числа вони будуть повністю забезпечені", - сказав Трамп, маючи на увазі крайній термін дев’ятого липня.

Цей термін було встановлено для країн, щоб досягти домовленостей зі США.

"Вони будуть варіюватися від, можливо, 60 або 70% мит до 10 і 20% мит", – додав президент Сполучених Штатів.

Раніше американський президент погрожував, що якщо та чи інша країна не домовиться зі США до дедлайну наступного тижня, він запровадить проти них нові обмеження.

Мита Трампа - що відомо

Нагадаємо, у квітні США оголосили про підвищення так званих "взаємних" мит, але призупинили їхню дію на 90 днів, щоб країни отримали час на переговори.

Взаємні мита набули чинності дев’ятого квітня. Базове мито на будь-які постачання товарів у Сполучені Штати було встановлено на рівні 10%, але для деяких держав він був вищий.

Водночас видання Financial Times писало, що порти Європи працюють на межі через мита Трампа, які призвели до колапсу. Найсерйозніші проблеми наразі в портах Роттердама, Антверпена і Гамбурга. Така ситуація буде зберігатися щонайменше кілька місяців.

Як зазначив виконавчий директор нідерландської логістичної компанії Euro-Rijn Group Альберт ван Оммен, така перевантаженість портів є найсильнішою з часів пандемії коронавірусу.

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