Президент заявив, що деякі європейські компанії досі постачають критично важливі компоненти до Росії.

Президент України Володимир Зеленський на саміті ЄС наполягав на потребі встановленняціни в 30 доларів за барель нафти. Про це глава держави завив під час відео звернення до учасників засідання Європейської Ради.

Як наголосив Зеленський, санкції проти Росії залишаються одним із найефективніших інструментів обмеження її агресії.

"Зараз необхідний справді потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти, а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї", - відзначив Зеленський.

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Президент додав, що деякі європейські компанії досі постачають критично важливі компоненти до Росії. Ці компоненти, зрештою,опиняються в ракетах та іншій зброї, якою Росія вбиває українців.

"Ми ідентифікуємо ці матеріали й передамо докази вашим командам. Будь ласка, зверніть на це увагу", - додав президент.

Як зазначив Зеленський, необхідно розширитисанкції не тільки проти російських танкерів, а й проти їхніх капітанів і терміналів, які Росія використовує для транспортування нафти. Зеленський переконаний:

"Військові амбіції Росії зростають, коли її доходи від нафтивисокі. З часом ми побачили, наскільки сильно деякі європейські країни досі залежать від російської нафти. Ми це розуміємо та діємо обережно - так, яквимагає наше партнерство з ЄС. Але, на жаль, ми не завжди відчуваємо таке саме розуміння у відповідь, коли йдеться про потреби України. Особливо дивно чутитаку різку критику, навіть політичний тиск, з боку деяких лідерів, тоді як наша повага до правил ЄС дозволяє нафті й далі надходити. Маємо всі задуматися надцим. Або всі дотримуємося однакових правил ЄС, або ж переваг для всіх стане менше".

У цьому зв’язку, він зауваживпро очевидність фактів: "щоб зменшився апетит Росії до війни, мають зменшитися її нафтові прибутки".

"Тож, будь ласка, підтримайте подальші кроки для зниження ціновоїстелі на російську нафту. Авжеж, стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього, тривалого миру - і ми поділилися цим учора з усімапартнерами, партнерами з Європи та США, - необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість Росії фінансувати свою агресію", - заявив Зеленський.

Цінова стеля на російську нафту

Як повідомляв УНІАН, 15-17 червня в Канаді відбувся саміт лідерів "Великої сімки", на якому передбачалося погодити зниження граничної верхньої межі цін на нафту. Водночас, президент США Дональд Трамп покинув саміт достроково і єдиної позиції не було узгоджено.

Раніше в ЄС пропонували знизити верхню цінову межу на нафту з 60 до 45 доларів, але навіть розгляд цієї пропозиції відклали.

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