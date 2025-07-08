ОПЕК+ збільшить видобуток на 548 000 барелів на добу в серпні.

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 8 липня, після зростання майже на 2%. Інвестори зосередили увагу на ситуації навколо митних тарифів США, та вищому, ніж очікувалося, підвищенні видобутку ОПЕК+ у серпні.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту Brent впали на 22 центи, або 0,3%, до 69,36 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 27 центів, або на 0,4%, до 67,66 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп почав повідомляти торговельним партнерам, серед яких були великі постачальники - Південна Корея і Японія, а також більш дрібні експортери - Сербія, Таїланд і Туніс, що підвищені мита почнуть діяти з 1 серпня, хоча пізніше він заявив, що цей термін не є 100%.

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Ця заява викликала невизначеність на ринку і побоювання, що мита можуть мати негативний вплив на світову економіку і, отже, на попит на нафту. Однак є деякі ознаки того, що поточний попит залишається високим, особливо в США, що надає підтримку цінам.

"Попит на нафту залишається високим завдяки сезонним факторам. Залишається відкритим питання про те, чи зможе форвардний попит поглинути більш значну, ніж очікувалося, пропозицію з боку ОПЕК+", - говорить старший аналітик LSEG Oil Research Емріл Джаміль.

Інші ознаки підвищення попиту були відзначені в Індії, де, згідно з урядовими даними, споживання пального в червні було на 1,9% вищим, ніж рік тому.

Ціни на нафту - останні новини

4 липня ціни на нафту знижувалися після того, як Іран підтвердив свою прихильність ядерному нерозповсюдженню, і на тлі очікувань, що країни ОПЕК+ домовляться про збільшення видобутку нафти.

Пізніше Організація країн-експортерів нафти та її союзники, група, відома як ОПЕК+, домовилися про підвищення видобутку на 548 000 барелів на день у серпні, що більше запланованих 411 000 барелів на день. Це рішення скасовує майже всі добровільні скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу, які були введені групою. За словами джерел, 3 серпня група планує схвалити збільшення видобутку приблизно на 550 000 барелів на добу.

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