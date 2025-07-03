Учасники ринку занепокоєні, що тривала суперечка довкола ядерної програми Ірану може знову перерости у збройний конфлікт.

Ціни на нафту знову падають після попереднього зростання, оскільки інвестори побоюються відновлення мит президента США Дональда Трампа. Крім того, донизу ціни штовхає очікування чергового підвищення видобутку нафти країнами ОПЕК+, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 53 центи, до 68,58 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 51 цент, до 66,94 долара за барель.

2 липня нафтові ціни зросли до найвищого рівня за тиждень, оскільки Іран призупинив співпрацю з Організацією Об'єднаних Націй (ООН), ускладнивши інспекторам МАГАТЕ доступ до ядерних об’єктів, що викликає занепокоєння, що тривала суперечка навколо ядерної програми Тегерану може знову перерости у збройний конфлікт.

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Водночас невизначеність стосовно "мит Трампа" тягне ціни донизу. 90-денна пауза у впровадженні підвищених американських мит завершується 9 липня, а нових торговельних угод з кількома великими торговельними партнерами, такими як Європейський Союз та Японія, досі не укладено.

До того ж, очікується, що ОПЕК+ на зустрічі 6 липня погодиться на збільшення видобутку нафти на 411 000 барелів на добу.

Підтримала знижувальний тренд і американська статистика, яка засвідчила зростання запасу нафти та скорочення попиту на паливо у розпал автомобільного сезону у США, які є найбільшим у світі споживачем "чорного золота". Управління енергетичної інформації США повідомило, що минулого тижня внутрішні запаси нафти зросли на 3,8 млн барелів - до 419 млн барелів.

Ціни на нафту та мита Трампа - останні новини

У перший день липня ціни на нафту знижувалися на тлі очікування нового збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ та побоювань щодо уповільнення економічного зростання, що викликані перспективами відновлення мит Дональда Трампа.

На початку квітня президент США призупинив дію підвищених мит для всіх торговельних партнерів США, окрім Китаю, на 90 днів.

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