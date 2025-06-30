Замість російської нафти польські нафтопереробники отримують сировину, зокрема, з Саудівської Аравії, Північної та Південної Америки.

Польська нафтопереробна компанія Orlen не купуватиме російську нафту для свого чеського НПЗ після 30 червня, повідомляє Reuters.

У заяві компанії зазначається, що контракт з "Роснефтью" на постачання російської нафти на нафтопереробний завод Литвинова в Чехії був останнім, який пов'язував Orlen з російською нафтою.

"Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти", - зазначив гендиректор компанії Orlen Іренеуш Фафара на прес-конференції.

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Очільник компанії додав, що замість російської нафти постачається сировина, зокрема, з Північного моря і Середземномор'я, Саудівської Аравії, Південної і Північної Америки та Африки.

Відмова Чехії від російської нафти

У квітні Чехія заявила, що вперше в своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL. Це дозволить прокачувати до 8 мільйонів тон нафти, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.

Наприкінці минулого року чеський трубопровідний оператор MERO завершив модернізацію Трансальпійського нафтопроводу (TAL), який транспортує нафту з танкерів в італійському порту Трієст до Німеччини, де вона "вливається" в нафтопровід Інгольштадт-Кралупи-Литвинов (IKL) до Чехії.

Відмова ЄС від російських нафти та газу - останні новини

18 червня Європейська комісія презентувала план повного припинення імпорту російської нафти та газу. У документі, серед іншого, зазначається, що країни, які все ще імпортують російську нафту (Угорщина та Словаччина), повинні будуть підготувати плани диверсифікації, щоб поступово відмовитися від російського "чорного золота" до кінця 2027 року.

Євросоюз також тривалий час обговорює план повної заборони імпорту російського газу. Угорщина та Словаччина виступають проти такої заборони. Разом з тим, єврочиновники знайшли обхідний маневр на випадок потенційного вето.

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