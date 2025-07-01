Аналітики очікують, що вартість "чорного золота" знизиться до 60 доларів за барель.

Ціни на нафту у вівторок, 1 липня, продовжили зниження на тлі очікування нового збільшення видобутку нафти ОПЕК+ у серпні та побоювань щодо уповільнення економічного зростання, що викликані перспективами відновлення мит Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 30 центів, до 66,44 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 33 центи, до 64,78 долара за барель.

"Ринок зараз стурбований тим, що альянс ОПЕК+ продовжить прискорене нарощування видобутку", - зазначає старший стратег по сировинних товарах ANZ Деніел Хайнс у своїй записці.

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Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters, що група планує збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу в серпні після аналогічного збільшення видобутку у травні, червні та липні.

Якщо це рішення буде схвалено, то за рік ОПЕК+ збільшить видобуток нафти на 1,78 млн барелів на добу, що еквівалентно більш ніж 1,5% світового попиту на нафту. Зустріч ОПЕК+ запланована на 6 липня.

Ще одним фактором зниження цін став можливий перегляд США митних ставок. Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що країни можуть бути повідомлені про різке підвищення мит. Видання нагадує, що термін призупинення підвищених мит для торговельних партнерів США, визначений президентом США Дональдом Трампом, завершується.

Аналітики прогнозують подальше падіння світових цін на "чорне золото". Morgan Stanley очікує, що ф'ючерси на нафту марки Brent повернуться до позначки 60 доларів на початку наступного року, оскільки ринок буде насичений нафтою, а геополітичні ризики знизяться після деескалації між Ізраїлем та Іраном. У 2026 році очікується надлишок пропозиції на рівні 1,3 млн барелів на добу.

Ціни на нафту - останні новини

Напередодні ціни на нафту впали на тлі очікування нового збільшення видобутку нафти ОПЕК+ на понад 400 тисяч барелів на добу.

У липні картель також збільшить видобуток на понад 400 тисяч барелів на добу. Аналітики Goldman Sachs очікують, що в серпні група знову збільшить видобуток на 410 000 барелів на добу, що може призвести до зниження вартості "чорного золота".

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