Свою роль в скачку також відіграли занепокоєння щодо ескалації в Секторі Газа.

Ціни на нафту пішли вгору. Одна з причин росту цін на "чорне золото" - загроза нової ескалації на Близькому Сході.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:35 GMT зросли на 59 центів, або 0,7%, до 84,47 дол за барель. Нафта марки West Texas Intermediate зросла на 65 центів, або 0,8%, до 79,91 дол.

Однією з причин виходу на тижневий максимум стало те, що дані зі США та Китай – двох найбільших споживачів сирої нафти в світі – вказали на зростання попиту.

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Аналітики зафіксували падіння запасів нафти в США, яке сталось через збільшення обсягів переробки на НПЗ. У той же час, постачання нафти до Китаю у минулому місяці виявились вищими, ніж у 2023 році. Це говорить про поліпшення торговельної активності.

Ще однією причиною зростання цін стали побоювання щодо нової ескалації на Близькому Сході. Нагадаємо, переговори відносно припинення бойових дій між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС не дали жодних результатів і зараз світ готується до нового витка ескалації.

Ціни на нафту – останні новини

В кінці минулого тижня повідомлялось, що ціни на "‎чорне золото"‎ зазнали рекордного падіння за кілька місяців. Серед причин такої динаміки експерти називали зменшення напруги між Ізраїлем і ХАМАС, яке мало місце на той момент.

Ще однією причиною стали побоювання відносно високої інфляції в Сполучених Штатах: при низькій інфляції можна було б очікувати на стимуляцію економічного зростання і, як наслідок, зростання попиту на нафту‎.

Зазначимо також, що прогнози деяких аналітиків щодо значного зростання цін, які давались у квітні, не справдились, адже вдалось уникнути великого регіонального конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Нагадаємо, раніше деякі експерти казали, що у випадку такої війни ціни можуть скакнути до нечуваних 130 доларів за барель.

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