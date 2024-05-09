Компанії збільшують видобуток на діючих підприємствах.

Видобуток нафти в Канаді до 2030 року збільшиться приблизно на півмільйона барелів на день, що більше, ніж прогнозувалося раніше. Зростання цін на нафту стимулює компанії до розширення наявних проєктів.

Видання Bloomberg пише, що до 2030 року обсяг видобутку зросте до 3,8 мільйона барелів на день, що приблизно на 3% більше, ніж прогнозувалося минулого року. Компанії, включно з підрозділом Imperial Oil Ltd. компанії Exxon Mobil Corp. і Canadian Natural Resources Ltd., розширюють наявні свердловини, використовуючи переваги початку будівництва нових трубопроводів до Тихоокеанського узбережжя.

"Тривалий період порівняно високих цін на нафту зміцнив баланси виробників і відкрив двері для деяких більш амбітних проєктів, які, як і раніше, здебільшого використовують наявну інфраструктуру", - зазначають аналітики Кевін Бірн і Селіна Хванг.

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Низка проєктів передбачає зростання видобутку на 20 000-50 000 барелів на добу "за рахунок оптимізації, підвищення ефективності або комерціалізації невеликих активів".

Зростання видобутку нафти виробниками, що не входять в ОПЕК, зірвало зусилля картелю з підтримки цін шляхом скорочення виробництва. За оцінками Вашингтона, США, Бразилія, Гайана і Канада очолять зростання видобутку на 1,8 мільйона барелів на день цього року. У Канади треті за величиною запаси нафти у світі.

Запуск розширеного трубопроводу Trans Mountain цього місяця дав змогу збільшити пропускну спроможність на 590 000 барелів на день для відправки на експорт до Тихоокеанського узбережжя, що дало галузі, яка довгий час стикалася з нестачею трубопроводів, можливість для зростання. Однак додаткові потужності трубопроводів знадобляться вже на початку 2026 року, коли збільшений обсяг видобутку заповнить наявні експортні лінії.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на "чорне золото" зазнали рекордного падіння за три місяці. Ціна на Brent впала на 6,2%, тоді як WTI знизилася на 5,6%. Серед причин такої динаміки називали побоювання щодо високої інфляції у США, а також зменшення геополітичної напруги на Близькому Сході.

6 травня ціни на нафту почали зростати. Це було викликано, зокрема, розумінням примарності перспектив угоди про припинення вогню в секторі Гази та ціновою політикою Саудівської Аравії.

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