Раніше вже з’являлись сигнали про занепокоєння щодо стану попиту в Китаї.

Ціни на нафту знову пішли у низ. Падіння посилилося через побоювання щодо перспектив найбільших економік світу, а саме – Китаю і США. Про це повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на нафту марки Brent опустились нижче 76 доларів за барель і досягли найнижчого рівня з січня цього року. У свою чергу, ціни на West Texas Intermediate впали нижче 73 доларів за барель.

З одного боку існують занепокоєння щодо рецесії в США, які викликав слабкий липневий звіт про зайнятість. З іншого, на ціни тисне зниження споживання дизельного пального в Китаї – найбільшого джерела зростання попиту на нафту в світі.

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Окрім цього, "‎чорне золото"‎ опинилось під тиском рішення групи ОПЕК+ щодо дотримання плану поетапного добровільного скорочення видобутку з жовтня. На думку аналітиків, це означає, що постачання нафти збільшяться пізніше у цьому році.

За даними опитування Reuters, проведеного у п'ятницю, видобуток нафти ОПЕК у липні зріс, незважаючи на скорочення видобутку групою. У той же час втрати нафтових цін обмежили геополітичні ризики на Близькому Сході.

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Нагадаємо, на минулому тижні на ціни на нафту суттєво вплинуло вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, яке підвищило загрозу переростання напруги між Ізраїлем та Іраном в повноцінну війну.

Втім, пізніше Тегеран заявив, що хоче покарати Ізраїль, однак вважає за краще уникнути повномасштабної війни. На думку експертів, чекати іранську відповідь можна вже найближчим часом.

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