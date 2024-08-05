Ціни на нафту знову пішли у низ. Падіння посилилося через побоювання щодо перспектив найбільших економік світу, а саме – Китаю і США. Про це повідомляє Bloomberg.
Ф’ючерси на нафту марки Brent опустились нижче 76 доларів за барель і досягли найнижчого рівня з січня цього року. У свою чергу, ціни на West Texas Intermediate впали нижче 73 доларів за барель.
З одного боку існують занепокоєння щодо рецесії в США, які викликав слабкий липневий звіт про зайнятість. З іншого, на ціни тисне зниження споживання дизельного пального в Китаї – найбільшого джерела зростання попиту на нафту в світі.
Окрім цього, "чорне золото" опинилось під тиском рішення групи ОПЕК+ щодо дотримання плану поетапного добровільного скорочення видобутку з жовтня. На думку аналітиків, це означає, що постачання нафти збільшяться пізніше у цьому році.
За даними опитування Reuters, проведеного у п'ятницю, видобуток нафти ОПЕК у липні зріс, незважаючи на скорочення видобутку групою. У той же час втрати нафтових цін обмежили геополітичні ризики на Близькому Сході.
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Нагадаємо, на минулому тижні на ціни на нафту суттєво вплинуло вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, яке підвищило загрозу переростання напруги між Ізраїлем та Іраном в повноцінну війну.
Втім, пізніше Тегеран заявив, що хоче покарати Ізраїль, однак вважає за краще уникнути повномасштабної війни. На думку експертів, чекати іранську відповідь можна вже найближчим часом.