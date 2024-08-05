Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху запевняє, що його країна готова до будь-якого нападу.

Іран дав зрозуміти, що хоче уникнути повномасштабної війни з Ізраїлем, навіть пригрозивши помститися за вбивство минулого тижня одного з лідерів ХАМАС у своїй столиці.

Тегеран, який уже присягнувся помститися за вбивство Ісмаїла Ханії, заявив, що його мета - утримати Ізраїль від повторення подібних кроків, пише Bloomberg.

"Зміцнення стабільності та безпеки в регіоні буде досягнуто шляхом покарання агресора і створення стримування проти Ізраїлю та його авантюризму", - заявив представник міністерства закордонних справ Ірану журналістам у понеділок у Тегерані.

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Ісламська Республіка має право, в рамках міжнародного права, покарати Ізраїль, але не хоче нагнітати напруженість на Близькому Сході, сказав представник Нассер Канаані.

Ізраїль перебуває у "війні на кількох фронтах проти осі зла Ірану", заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в неділю.

"Ми завдаємо ударів по кожному з його знарядь із великою силою. Ми готові до будь-якого сценарію - як наступального, так і оборонного", - зазначив він.

Цього разу помста Ірану може бути жорстокішою з огляду на явне збентеження від убивства іноземної високопосадовця в самому серці його столиці. Його варіанти варіюються від ще одного прямого нападу на Ізраїль до посилення атак на країну з боку його довірених осіб і нанесення ударів по ізраїльських цілях по всьому світу.

Можливість удару Ірану по Ізраїлю

США, які направляють у регіон ескадрилью винищувачів і тримають поблизу авіаносець, щоб допомогти Ізраїлю, чинять тиск на Нетаньягу, щоб він подвоїв зусилля з досягнення угоди про припинення вогню з ХАМАС через їхню війну в Газі. США та арабські держави вважають, що припинення бойових дій на палестинській території заспокоїть регіон.

Міністри закордонних справ Групи семи говорили в неділю про ризики регіональної війни. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що існує "термінова необхідність у деескалації".

Блінкен повідомив своїм колегам із G-7, що атака на Ізраїль з боку Ірану і Хезболли може початися вже в понеділок, повідомляє Axios.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу провів 4 серпня нараду з керівниками армії і спецслужб, на якій, зокрема, обговорювали варіант нанесення превентивного удару по Ірану, якщо атаку з його боку вважатимуть неминучою, повідомляє видання Ynet.

Ханія був убитий всього через кілька годин після смертоносного авіаудару в Бейруті по Фуаду Шукру, високопоставленому командиру Хезболли. Ізраїль заявив, що несе відповідальність за цей удар, і звинуватив Шукру в організації ракетного удару по контрольованих Ізраїлем Голанських висотах, унаслідок якого загинули 12 дітей і підлітків, які грали у футбол.

Хезболла, яка веде перестрілку з Ізраїлем через кордон Лівану з початку війни в Газі в жовтні, також пригрозила завдати удару у відповідь єврейській державі. Шиїтське угруповання може діяти в координації з Іраном, своїм спонсором.

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