Ціни на "‎чорне золото"‎ знизилися 16 липня через побоювання стосовно ситуації в китайській економіці.

Ціни на нафту почали знижуватися. Причиною цього експерти вважають занепокоєння щодо уповільнення економіки Китаю, яке може спричинити зниження попиту.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 21 цент, або 0,25%, до 84,64 долара за барель, у той час як ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) знизилась на 25 центів, або 0,31%, до 81,66 долара.

Згідно з офіційними даними, друга за величиною економіка світу зросла на 4,7% у квітні-червні: це найнижчий показник з першого кварталу минулого року та не відповідає прогнозу у 5,1%. Зростання також уповільнилося, якщо порівнювати з попереднім кварталом, коли воно становило 5,3%.

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Водночас в аналітиків зростає консенсус щодо того, що Федеральна резервна система США почне знижувати ключову відсоткову ставку.

Зазначимо, що нижчі відсоткові ставки знижують вартість запозичень, що може стимулювати економічну активність і попит на "‎чорне золото"‎. Тому навряд чи слід очікувати різкого падіння нафтових цін.

Ринок нафти - останні новини

Раніше стало відомо, що постачання нафти з РФ впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення. При чому, за словами аналітиків, явних причин падіння експорту нафти не було.

А до цього повідомлялось, що під санкції Європейського Союзу потрапили десятки суден "тіньового флоту" РФ. У списку опинились не тільки нафтові танкери, а й судна загального призначення.

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