Головний політичний лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в столиці Ірану Тегерані у середу, 31 липня.

Ціни на нафту зросли в четвер, після того, як вбивство політичного лідера ХАМАС підвищило загрозу переростання напруги на Близькому Сході в повномасштабну війну. Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 78 центів, або 1%, до 81,62 долара, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate підвищилися на 79 центів, або також на 1%, до 78,70 долара за барель.

Найактивніші контракти на обох індексах підскочили приблизно на 4% за попередню сесію.

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"‎Нафтові ринки виправдано стурбовані тим, що вбивство Ханії ще більше втягне Іран у війну з Ізраїлем"‎, - вважає аналітик з Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Також ціни на нафту підштовхнули дані зі Сполучених Штатів, які є найбільшим споживачем нафти в світі. Зокрема, експерти кажуть про зростання попиту, яке призвело до скорочення запасів сирої нафти в США.

Вбивство Ісмаїла Ханії - що відомо

Лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані 31 липня. Як пише саудівське видання Al Hadath, приватну резиденцію Ханії уразили керованою ракетою. Практично одразу після цього з'явились повідомлення, що за атакою стоїть Ізраїль.

Смерть політичного лідера ХАМАС викликала у експертів побоювання щодо початку ірано-ізраїльської війни. Зазначимо також, що син Ісмаїла Ханії Абдул Салам заявив, що палестинці "будуть боротися, доки не досягнуть свободи".

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