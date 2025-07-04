Аналітики очікують, що до кінця року нафта марки Brent подорожчає до 72 доларів за барель

Ціни на нафту на початку п’ятниці продовжили зниження. Це відбулось після того, як Іран підтвердив свою прихильність до ядерного нерозповсюдження, та на тлі очікувань, що країни ОПЕК+ домовляться про збільшення видобутку нафти цими вихідними, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 35 центів, до 68,45 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 25 центів, до 66,75 долара.

За інформацією американських ЗМІ, США планують зустрітися з Іраном наступного тижня, щоб відновити ядерні переговори. До того ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран залишається відданим Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Проте раніше іранський парламент ухвалив закон, який ускладнює доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об’єкти Ірану.

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"Новина про те, що США готуються відновити ядерні переговори з Іраном, і роз'яснення Аракчі про те, що співпраця з атомним агентством ООН не припинена, значно зменшує загрозу нового спалаху військових дій", - сказала засновник аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Додатковим знижувальним фактором стало очікуване нове підвищення видобутку нафти країнами ОПЕК+. Відповідне рішення може бути оголошене на зустрічі картелю цими вихідними.

Сприяє здешевленню нафти і невизначеність щодо підвищених ставок мит для торговельних партнерів США. Як відомо, найближчим часом завершується 90-денна митна пауза, оголошена Дональдом Трампом. Планується, що у п’ятницю Вашингтон почне розсилати листи партнерам, з якими не укладено торговельні угоди, щодо нових мит на експорт їхніх товарів до США.

Президент Дональд Трамп заявив журналістам, що листи будуть надіслані одночасно 10 країнам. В них будуть вказані митні ставки від 20% до 30%.

Видання нагадує, що кілька великих торговельних партнерів досі не домовилися з США про нові угоди. Серед них, зокрема, ЄС та Японія.

Водночас аналітики Barclays підвищили свій прогноз цін на нафту марки Brent до 72 доларів за барель на 2025 рік і 70 доларів за барель на 2026 рік на тлі покращення прогнозу попиту на "чорне золото".

Ціни на нафту

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту 3 липня знижувалися після попереднього зростання через потенційне відновлення підвищених мит Дональда Трампа.

На початку квітня президент США призупинив дію підвищених мит для всіх торговельних партнерів США, окрім Китаю, на 90 днів. Ця пауза завершується 9 липня.

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