Учасники ринку оцінюють геополітичну напруженість, яка потенційно може затягнутися.

У вівторок, 7 травня, ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:35 GMT виросли на 9 центів, або 0,11%, до 83,42 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 7 центів, або 0,09%, до 78,55 долара за барель. Про це повідомляє Reuters.

"‎Ціни на нафту підвищилися сьогодні вранці, оскільки деякі перешкоди в переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС призвели до того, що учасники ринку оцінюють геополітичну напруженість, яка потенційно може затягнутися"‎, – сказав аналітик IG Єп Джун Ронг.

Нагадаємо, учора угрупування ХАМАС погодилось на перемир'я в Газі, однак Ізраїль заявив, що буде продовжувати операцію в місті Рафах. У свою чергу, Сполучені Штати заявили, що мова поки не йде про повномасштабний наступ.

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Зараз учасники ринку з нетерпінням чекають на дані щодо запасів сирої нафти в США. Згідно з попереднім опитуванням Reuters, яке провели в понеділок, запаси нафти і нафтопродуктів в Сполучених Штатах скоротилися. Аналітики вважають, що за тиждень до 3 травня запаси нафти могли в середньому скоротитися приблизно на 1,2 млн барелів.

Ціни на нафту – що треба знати

Раніше повідомлялось, що ціни на "‎чорне золото"‎ зазнали рекордного падіння за три місяці. Brent за минулий тиждень зменшилась у ціні на 6,2%, у той час як WTI знизилася на 5,6%. Серед причин такої динаміки називали побоювання щодо високої інфляції в США, а також зменшення (як тоді здавалось) геополітичної напруги на Близькому Сході.

У понеділок, 6 травня, ціни на нафту стали рости. Це було викликано, зокрема, розумінням примарності перспектив угоди про припинення вогню в секторі Газа та ціновою політикою Саудівської Аравії.

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