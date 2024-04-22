Наприкінці минулого тижня Brent та West Texas Intermediate зросли у ціні більш ніж на 3 дол. за барель.

Зменшення ризиків повномасштабної війни на Близькому Сході призвело до зниження нафтових цін. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 67 центів, або на 0,77%, до 86,62 дол за барель. У свою чергу, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate на травень подешевшали на 63 центи, до 82,51 дол за барель. Більш активний червневий контракт знизився на 64 центи, до 81,58 дол за барель.

"Ціни на нафту марки Brent не зуміли зберегти свій початковий сплеск, оскільки очікується, що геополітична напруженість між Ізраїлем та Іраном може згаснути через помірковану реакцію Ірану. Водночас ринки продовжують розкручувати премію за геополітичний ризик, пов’язану з потенційними збоями в постачанні, що здається більш малоймовірним на даний момент", – вважає ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Нагадаємо, минулого тижня нафта суттєво підскочила в ціні: базові контракти показали зростання більш ніж на 3 дол. І хоча невдовзі ціна знизилась, стрибок породив побоювання щодо нових цінових сплесків.

Деякі аналітики стверджували, що ціна на "чорне золото" може збільшитися до 130 дол за барель: однією з умов такого сценарію були атаки об'єктів енергетичної інфраструктури.

Ірано-ізраїльське протистояння

Конфлікт між єврейською державою та Іраном розгорівся з новою силою після того, як Ізраїль завдав удару по іранському консульству в Сирії. Однією з жертв атаки став командир підрозділу "Аль-Кудс" КВІР (Корпус вартових ісламської революції) генерал Мохаммад Реза Захеді.

Відповіддю на цю акцію став масштабний іранський удар по території Ізраїлю: були задіяні сотні дронів та ракет. Після цього Тель-Авів атакував іранські об'єкти. Повідомлялось про роботу ППО як мінімум у кількох провінціях країни.

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