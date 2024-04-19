Удару було завдано у день народження аятоли Алі Хаменеї.

Ізраїльска армія атакувала об'єкти на території Ірану. Вибух прогримів у місті Гахджаворстан, недалеко від авіабази армійських ВПС Ірану.

Як пише CNN, удару було завдано у день народження 85-річного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Зазначається, що системи ППО Ірану працювали в кількох провінціях. Неназваний американський чиновник наголосив, що "мета не ядерна". За даними телеканалу, що напередодні Ізраїль повідомив США про плани стосовно ударів у відповідь у найближчі дні.

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При цьому в Ірані заявляли, що подібну атаку не залишать просто так.

"Якщо ізраїльський режим знову зробить велику помилку, наша відповідь буде для них вирішальною, остаточною та сумною", — сказав Хоссейн Амір-Абдоллахян.

Ізраїль та Іран - останні новини

У ніч на 14 квітня Іран заявив про початок операції "Правдива обіцянка" і запустив по Ізраїлю велику кількість ракет і дронів. Армія оборони Ізраїлю заявила, що разом із союзниками збила майже всі повітряні цілі.

Після цього стало відомо, що Ізраїль готує удар у відповідь по Ірану.

Telegraph писав, що Іран готується до ядерної війни, в якій Захід програє. Журналісти вважають, що удар Ірану по Ізраїлю не є актом відплати, а фактичним оголошенням війни іншій країні.

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