Ізраїль атакував об'єкти на території Ірану.

У п’ятницю, 19 квітня, нафта підскочила в ціні на тлі повідомлень про те, що Ізраїль атакував об'єкти на території Ісламської Республіки Іран. Про це повідомляє Reuters.

Базові контракти зросли більш ніж на 3 дол., а згодом трохи знизилися. О 06:15 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,40 дол., або 1,61%, до 88,51 дол. за барель.

Найактивніший контракт на американську нафту West Texas Intermediate подорожчав на 1,38 дол., або на 1,68%, до 83,48 дол. за барель.

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Атака на іранські об'єкти

Ізраїль завдав удару у день народження верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. ЗМІ відзначали роботу систем ППО Ірану у кількох провінціях. За словами одного з американських чиновників, метою ізраїльських атак не були ядерні об'єкти.

Раніше в Ірані заявили, що якщо Тель-Авів здійснить атаку, то "відповідь буде для них вирішальною, остаточною та сумною". Водночас ізраїльтяни дали зрозуміти, що подібні погрози їх не зупинять.

Ціни на нафту – прогноз

На думку експертів, посилення напруженості на Близькому Сході може призвести до збільшення ціни на нафту до нечуваних 130 дол. Однак такий варіант можливий лише за прямого військового зіткнення іранців та ізраїльтян, якщо війна затягнеться на довгий час і якщо в результаті бойових дій постраждають об'єкти енергетичної інфраструктури. Якщо ж конфлікт не вийде за поточні рамки, то варто чекати на додаткову націнку за ризик у розмірі 5-10 дол за барель.

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