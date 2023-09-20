Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:46 за Києвом становила 93,39 долара за барель.

Ціни на нафту еталонних марок знижуються. Вартість листопадових ф'ючерсів На марку Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить 93,51 дол за барель, що на 83 центи (0,88%) нижче показника на закриття попередньої сесії.

Як повідомляє Enkorr, станом на 20 вересня ці контракти подешевшали на 9 центів (0,1%) – до 94,34 дол за барель. Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі опустилися на 82 центи (0,9%) і склали 90,38 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони знизилися на 28 центів (0,3%) – до 91,2 дол за барель.

Термін обігу жовтневих контрактів на WTI закінчується із закриттям ринку в середу, 21 вересня. Активно торгуються ф'ючерси на листопад втрачають в ціні 74 центи (0,82%) і коштують 89,74 дол за барель.

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За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:46 за Києвом становила 93,39 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 20 вересня станом на 10:47 за Києвом становила $89,56 за барель.

Що відбувається з цінами на нафту

30 серпня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень піднялися на 29 центів, або 0,34%, до $85,78 за барель.

Станом на 19 Вересня 2023 року ціна нафти Brent перевищила $ 94 за барель. Нафта перетнула позначку в $94 за барель вперше з 16 листопада 2022 року.

Повідомлялося, що світові ціни на нафту продовжили зростання, оскільки Саудівська Аравія та РФ продовжують обмеження поставок до кінця року. Нафта в Лондоні подорожчала майже на 10% з початку року, оскільки країни ОПЕК+ обмежують видобуток, а перспективи попиту поліпшуються, при цьому США потенційно можуть уникнути рецесії, тоді як нафтопереробники в Китаї виходять на повну потужність.

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