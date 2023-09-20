Ціни на нафту еталонних марок знижуються. Вартість листопадових ф'ючерсів На марку Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить 93,51 дол за барель, що на 83 центи (0,88%) нижче показника на закриття попередньої сесії.
Як повідомляє Enkorr, станом на 20 вересня ці контракти подешевшали на 9 центів (0,1%) – до 94,34 дол за барель. Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі опустилися на 82 центи (0,9%) і склали 90,38 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони знизилися на 28 центів (0,3%) – до 91,2 дол за барель.
Термін обігу жовтневих контрактів на WTI закінчується із закриттям ринку в середу, 21 вересня. Активно торгуються ф'ючерси на листопад втрачають в ціні 74 центи (0,82%) і коштують 89,74 дол за барель.
За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:46 за Києвом становила 93,39 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 20 вересня станом на 10:47 за Києвом становила $89,56 за барель.
Що відбувається з цінами на нафту
30 серпня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень піднялися на 29 центів, або 0,34%, до $85,78 за барель.
Станом на 19 Вересня 2023 року ціна нафти Brent перевищила $ 94 за барель. Нафта перетнула позначку в $94 за барель вперше з 16 листопада 2022 року.
Повідомлялося, що світові ціни на нафту продовжили зростання, оскільки Саудівська Аравія та РФ продовжують обмеження поставок до кінця року. Нафта в Лондоні подорожчала майже на 10% з початку року, оскільки країни ОПЕК+ обмежують видобуток, а перспективи попиту поліпшуються, при цьому США потенційно можуть уникнути рецесії, тоді як нафтопереробники в Китаї виходять на повну потужність.