Інвестори й надалі побоюються перебоїв з постачанням нафти через війну Ізраїлю та Ірану.

Ціни на нафту зросли у вівторок, 17 червня, через побоювання, що ірано-ізраїльський конфлікт може загостритися, що підвищує ризик перебоїв у постачанні нафти з ключового регіону видобутку на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 34 центи, до 73,57 доларів за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 29 центів, до 72,06 долара за барель.

У понеділок, 16 червня, ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% в очікуванні послаблення інтенсивності конфлікту між Ізраїлем та Іраном після того, як ЗМІ повідомили, що Тегеран прагне припинити військові дії. Однак занепокоєння зросло після того, як президент США Дональд Трамп у своєму дописі в соціальній мережі закликав "усіх" евакуюватися зі столиці Ірану.

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"Конфлікт між Іраном та Ізраїлем все ще актуальний і, можливо, настрої інвесторів тримаються на "військових ризиках", - зазначає Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, в електронному листі.

Експертка додає, що ринок також очікує на рішення Комітету з відкритих ринків Федеральної резервеної системи США щодо відсоткових ставок.

Тим не менш, більша частина ринку зосереджена на невизначеності навколо ірано-ізраїльських військових дій.

Видання нагадує, що Іран - третій за величиною виробник серед членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Бойові дії можуть загрожувати постачанню нафти, що призведе до зростання цін на "чорне золото".

Американські ЗМІ ввечері 16 червня повідомили, що Трамп пропонує відновити переговори з Тегераном щодо ядерної угоди. Разом з тим, журналісти наголошують, що інші повідомлення про інцидент, пов'язаний з судноплавством в Оманській затоці, підкреслюють ризики для компаній, які перевозять нафту і паливо у регіоні.

Ціни на нафту - останні новини

16 червня ціни на нафту спочатку зростали через побоювання поширення ірано-ізраїльського конфлікту та перебоїв з постачанням нафти.

Водночас, президент США Дональд Трамп розраховує, що Іран та Ізраїль сприятимуть припиненню вогню, але додав, що іноді країнам доводиться спочатку воювати.

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