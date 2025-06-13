Він повторив твердження про те, що Іран не може мати ядерну зброю. А також додав, що заздалегідь знав про підготовку ударів по Ірану.

Іран не може мати ядерну зброю, а США, як і раніше, сподіваються повернутися за стіл переговорів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News після ізраїльських авіаударів по Ірану.

"Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Подивимося. Є кілька людей у керівництві Ірану, які не повернуться", - сказав Трамп.

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Глава Білого дому також сказав, що США заздалегідь знали про нанесення ударів, але не брали участі в них.

Він додав, що очікує на будь-яку відплату, і Центральне командування США перебуває в стані підвищеної готовності. Він зазначив, що США готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран відповість.

Телеканал зазначив, що за останні тижні США поповнили арсенал ракет ізраїльського "Залізного купола", а офіційні особи США підтвердили, що низку високопосадовців іранських лідерів убито внаслідок авіаударів Ізраїлю.

Удар Ізраїлю по Ірану

У ніч на 13 червня ЦАХАЛ завдав ударів по іранських ядерних об'єктах. По всьому Ірану прокотилися хвилі вибухів.

До теперішнього часу відомо, що внаслідок спецоперації Ізраїлю могли вбити командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі та інших іранських воєначальників і провідних учених, які займалися ядерними розробками.

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