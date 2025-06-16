Білий Дім, ймовірно, просить утриматися від удару по енергетично важливому для Тегерана острову, але ситуація може змінитися.

Подальші удари Ізраїлю по Ірану можуть призвести до скорочення експорту нафти на 90% та збільшують ризики для постачання "чорного золота" з Близького Сходу, повідомляє Bloomberg, посилаючись на прогноз аналітиків RBC Capital Markets LLC.

Зазначається, що це станеться в разі удару по іранському острову Харг.

"Чим довше триває цей конфлікт, тим більше зростає ймовірність того, що Ізраїль може спробувати обмежити фінансові можливості Ірану, необхідні для відновлення його ядерної програми", - констатують експерти.

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Вони додають, що, у відповідь, іранські проксі (бойові угруповання "Хезбола", ХАМАС, – УНІАН) можуть вдарити по енергетичних об’єктах в Іраку.

Наразі Ізраїль утримується від ударів по острову, оскільки про це, ймовірно, попросив Білий Дім. Водночас аналітики додають, що Ієрусалим може передумати, якщо вирішить повалити іранську владу, однак сумніваються у припиненні постачання сировини ключовою водною артерією, яку контролює Тегеран.

"Якщо зміна режиму стане головною метою ізраїльської війни, ми не думаємо, що іранське керівництво надаватиме пріоритет збереженню стабільних поставок нафти. Однак, ми вважаємо, що закриття протоки (мова про Ормузьку протоку, - УНІАН) стало своєрідною "страшилкою" для ринку під час нещодавніх торгів", - додали вони.

Тим часом банк Morgan Stanley підвищив прогноз цін на нафту з базовим сценарієм, який передбачає, що конфлікт не зашкодить постачанню нафти. Згідно з переглянутими прогнозами, ціна нафти марки Brent у наступному кварталі становитиме 67,50 доларів за барель. Хоча це на 10 доларів вище попереднього прогнозу, це значно нижче сьогоднішніх котирувань Brent – близько 75 доларів з барель.

Війна Ізраїля проти Ірану - останні новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль, вибухи лунали в багатьох районах країни. За даними організації "Маген Давид Адом", в результаті атаки троє людей загинули, і ще понад 60 дістали поранення.

13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних та військових об’єктах Ірану, оголосивши про початок операції "Rising Lion".

Президент США Дональд Трамп назвав її відмінною та закликав Іран погодитися на ядерну угоду поки не пізно. Він також попередив, що США готові підтримати Ізраїль, тому Тегерану не варто йти проти американських інтересів.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не брали участі в атаці, але надали Ізраїлю розвідувальні дані.

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