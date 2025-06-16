Учасники ринку побоюються проблем з постачанням до 20% світового попиту на нафту.

Ціни на нафту у понеділок, 16 червня, зросли, оскільки нові удари Ізраїлю та Ірану на вихідних посилили побоювання, що війна може поширитися на весь регіон і суттєво порушити експорт нафти з Близького Сходу, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 40 центів до 74,64 доларів за барель, водночас ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 47 центів до 73,74 долара за барель. Під час сесії вартість контрактів "злітала" на понад 4 долари за барель.

У понеділок Іран завдав ракетного удару по ізраїльським містам Тель-Авів та Хайфа, зруйнувавши будинки і посиливши занепокоєння лідерів G7, що битва між двома старими ворогами може призвести до ширшого регіонального конфлікту.

Відео дня

Останні події також викликали занепокоєння щодо порушення роботи Ормузької протоки, життєво важливого судноплавного шляху.

Через протоку проходить близько п'ятої частини світового споживання нафти, або приблизно 18-19 мільйонів барелів на добу нафти, конденсату і палива. Аналітики зазначають, що навіть побоювання щодо проблем з постачанням "чорного золота" через протоку штовхатиме ціни на нафту вгору.

"Зростання попиту на нафтові контакти було викликано триваючим ізраїльсько-іранським конфліктом, вирішення якого не передбачається", - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що він сподівається, що Ізраїль та Іран сприятимуть припиненню вогню, але додав, що іноді країнам доводиться спочатку воювати. При цьому він наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Ізраїль, але відмовився сказати, чи просив він призупинити удари по Ірану.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту 13 червня різко зросли через удар Ізраїлю по Ірану.

До того ж президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не може мати ядерну зброю. Він висловив сподівання, що Іран та Ізраїль зможуть укласти угоду.

Вас також можуть зацікавити новини: