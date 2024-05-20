Раніше стало відомо, що президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії гелікоптера.

Станом на 12:05 GMT нафта марки Brent впала на 35 центів, до 83,63 долара за барель. У той же час, червневий контракт на американську нафту West Texas Intermediate (WTI), термін дії якого закінчується у вівторок, знизився на 43 центи, до 79,63 доларів за барель. Більш активний липневий контракт показав зниження на 38 центів, до 79,2 доларів. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, президент Ірану Ібрагім Раїсі та голова МЗС Ірану загинули в результаті аварії гелікоптера в гірській місцевості поблизу кордону з Азербайджаном. Раїсі довго вважали потенційним наступником верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Експерти вважають, що смерть президента не повинна вплинути на нафтову політику, оскільки Хаменеї має останнє слово в усіх державних справах Ірану.

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Фактором збільшення цін могло стати те, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман відклав свій візит до Японії, який мав розпочатися в понеділок, через проблеми зі здоров'ям свого батька.

Втім, це не вплинуло на ситуацію, адже світ звик до лідерства спадкоємного принца Саудівської Аравії.

"‎Незалежно від цієї проблеми зі здоров'ям, очікується продовження саудівської стратегії"‎, – каже Сол Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee.

"Ринок здається все більш невразливим до подій на геополітичному фронті", – говорить у свою чергу Уоррен Паттерсон, керівник відділу сировинної стратегії ING.

Ціни на нафту – динаміка

Нагадаємо, у п'ятницю ціни на нафту зросли, причому еталонний сорт Brent вперше за три тижні завершив тиждень зростанням на ознаках поліпшення світового попиту.

Серед причин такої динаміки експерти вказували на загальне поліпшення світового попиту на нафту, що було викликано, зокрема, скороченням запасів нафти в США.

А за тиждень до цього повідомлялось, що ціни на нафту досягнули тижневого максимуму. Це сталось, зокрема, через занепокоєння щодо ескалації в секторі Газа.

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