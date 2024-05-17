Серед головних чинників зростання експерти називають збільшення промислового виробництва в КНР.

Ціни на "‎чорне золото"‎ у п'ятницю збільшились, причому еталонний сорт Brent вперше за три тижні завершив тиждень зростанням на ознаках поліпшення світового попиту. Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent до 07:50 GMT піднялася на 39 центів, або 0,47%, до 83,66 доларів за барель, у той час як ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 22 центи, або на 0,28%, до 79,45 доларів.

Експерти вказують на загальне поліпшення світового попиту на "‎чорне золото"‎. Це викликано, зокрема, скороченням запасів нафти в США протягом двох тижнів поспіль.

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Водночас промислове виробництво в Китаї у квітні зросло на 6,7% у річному обчисленні, оскільки відновлення у виробничому секторі набирає обертів. Це вказує на можливе зростання попиту в майбутньому.

Ціни на нафту – головні новини на динаміка

Минулої п'ятниці повідомлялось, що ціни на нафту досягнули тижневого максимуму, що було зумовлено, зокрема, побоюваннями щодо нової ескалації на Близькому Сході. Окрім того, аналітики зафіксували падіння запасів нафти в США.

А за тиждень до цього стало відомо про рекордне падіння цін на нафту за три місяці, що сталось, зокрема, через ознаки зниження напруги між Ізраїлем і угрупуванням ХАМАС.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось про обвал експорту нафти з РФ до 5-місячного мінімуму. Основними причинам цього експерти назвали планові скорочення видобутку та атаки українських дронів по російських НПЗ.

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