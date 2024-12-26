Запаси сирої нафти у США скоротилися минулого тижня.

Ціни на нафту зросли в четвер, 26 грудня, оскільки з’явились надії на додаткове фінансове стимулювання в Китаї, а запаси "‎чорного золота"‎ в США знизились. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 39 центів, або 0,5%, до 73,97 доларів за барель. Водночас, ціна на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) збільшилась на 43 центи, або 0,6%, до 70,53 долара за барель.

"Додаткова підтримка надходить від очікування подальшого фіскального та монетарного стимулювання в Китаї", – приводить агенція заяву Джованні Стауново з холдингу UBS.

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Також повідомляється, що Американський нафтовий інститут заявив про те, що запаси сирої нафти в США знизились минулого тижня. Це викликало певні надії на подальше зростання попиту.

Вибори Трампа та ціни на нафту - головні новини

Нагадаємо, у листопаді ціни на "‎чорне золото"‎ рухнули через вибори в США, на яких переміг республіканець Дональд Трамп. Багато хто з експертів вважає, що його політика буде сприяти розвитку нафтової та газової промисловості США.

Нещодавно Трамп пригрозив обрушити на Євросоюз мита, якщо він не буде закуповувати американські нафту і газ. За рахунок цього новообраний президент США хоче компенсувати "величезний дефіцит" з найбільшою економікою світу.

Зазначимо, що ще на початку листопада глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про пропозицію відносно того, щоб США постачали ЄС більше скрапленого природного газу замість російських постачань.

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