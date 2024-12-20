Аналітики пов’язують це з невизначеністю щодо попиту на "‎чорне золото"‎, а також зі зростанням долара США.

Ціни на нафту знизились в п’ятницю, 20 грудня, через занепокоєння щодо попиту у 2025 році, особливо в Китаї, яка є найбільшим у світі імпортером сировини. Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 32 центи, або 0,4%, до 72,56 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) також знизилися на 32 центи, або 0,5%, до 69,06 доларів за барель.

Раніше китайська державна нафтопереробна компанія Sinopec заявила, що імпорт сирої нафти в Китай може досягти піку в наступному році.

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Загалом ринок лякає невизначеність щодо попиту на "‎чорне золото". Нагадаємо, нещодавно ОПЕК+ вп'яте знизила прогноз зростання попиту на нафту. Серед причин цього – зростання пропозиції з боку країн, які не входять до складу організації.

Ще одним фактором зниження цін стало зміцнення долару, яке робить нафту дорожчою для власників інших валют.

Ринок нафти – головні новини

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що ЄС має закуповувати американські нафту і газ, щоб компенсувати "величезний дефіцит" з найбільшою економікою світу. Зазначимо, що під час своєї передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв збільшити обсяги буріння нафтових свердловин у США.

Також нагадаємо, що Захід розглядає повну заборону на обробку російської нафти. У якості альтернативного кроку західні країни можуть знизити максимальну експортну ціну з нинішніх 60 доларів до приблизно 40.

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